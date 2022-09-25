Дистанционная опасность: какие взрывоопасные "сюрпризы" от россиян находят в Украине (фото, видео)

Мины направлены против людей, которые ходят пешком

Взрывная опасность в Украине в ближайшее время не будет поводом для шуток — из-за вторжения россии наша страна загрязнена разными видами неразорвавшихся снарядов от авиабомб до фугасов или мин. Последние представляют особую опасность на недавно освобожденных или еще оккупированных территориях.

Только за сутки в Харьковской области обезвредили 748 взрывоопасных предметов, накануне двое грибников в лесу подорвались на минах. Опасность может подстерегать где угодно. Есть такие виды, которые не заметны. Встретить взрывоопасную находку можно не только в Харьковской области, но и на Киевщине, Черниговщине, Николаевщине, Сумщине, Черкащине.

Один из опасных видов — мины ПФМ-1 или "лепестки". В недавно освобожденном Изюме ГСЧС находит их в траве, возле домов людей, больницы. Их запускали из РСЗО — один залп несет в себе почти 5 тысяч штук. Визуально она размером с пол ладони (11,9*6,4*2), вес — 80 грамм, половина из этого — взрывной заряд. Предназначено она против пехоты.

россия использует как свои, так и советские мины-лепестки

Такие мины размещаются дистанционно. Кроме них с помощью различных средств россияне минируют на расстоянии минами ПОМ-2 (мина на парашюте). Они еще более опасные — поражают осколками своего корпуса (высота 18 см, диаметр — 6,3 см). Взрыв провоцирует если человек цепляет один из четырех датчиков — нитки типа растяжек длиной 9,5 метров каждая. Даже если мина не раскрыла свои ножки или не выпустила все "нитки" — при ударе об землю она все равно начала работать в боевом режиме. Радиус поражения — 16 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "Канонаде" — новом военном трофее украинской армии. Также ВСУ удалось захватить системы радиоэлектронной борьбы.