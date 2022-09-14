ВСУ захватили российские “Борисоглебски”: чем эта РЭБ важна на поле боя и в чем ее эксклюзивность

ВСУ смогут переиграть оккупантов на одном из фронтов войны

Наличие в воздухе большого количества беспилотных летательных аппаратов различных моделей и спецификации стало отличительным признаком украино-российской войны, и если с БПЛА "Байрактар" ВСУ оккупанты так ничего сделать и не могут, то и нашим защитникам доставляют немало проблем вражеские дроны, подобные "Орлан-10".

Одним из способов бороться с вражескими дронами является постановка радиопомех, в чем у ВС рф имелось преимущество. Хотя станции РЭБ оккупантов и не могут вывести из строя "Байрактары", более простые разведывательные беспилотники более восприимчивы к проблемам со связью.

Один из способов противостоять средствам РЭБ противника – уничтожать или захватывать их, что с успехом делают ВСУ.

РЭБ "Борисоглебск" — что такое и чем опасна

Так, в ходе успешного наступления на Харьковщине, 13 сентября трофеем ВСУ стала станция радиоэлектронной борьбы ВС рф Р934 "Борисоглебск-2", о чем сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Эта станция стала уже второй, захваченной нашими бойцами с начала широкомасштабного вторжения. Первую же захватили еще в марте бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Станция радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" берет начало со станций РЭБ Р-330 времен СССР и предназначена для подавления системы связи противника, что особенно критично для управляемых БПЛА, ведущих воздушную разведку.

Еще летом успешную работу российских станций РЭБ западные эксперты называли одной из причин не такой высокой эффективности работы украинской артиллерии – целеуказание осуществлялось не так оперативно, как могло бы, если бы для этого применялись БПЛА.

Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2", является самым современным на вооружении ВС рф, состоит из нескольких многоцелевых транспортеров легкобронированных (МТЛБ) и может ставить помехи для вражеской связи в диапазоне от 100 до 2000 МГц. Время развертывания комплекса – 15 минут и она способна одновременно решать до 30 задач (глушить до 30 целей).

Имеющийся на вооружении ВСУ аналог – станция РЭБ Р330УМ несколько уступает упомянутому "Борисоглебску" тем, что диапазон ограничен 1000 МГц вместо 2000 у российского аналога. С другой стороны, начинается контролируемый диапазон у Р330УМ с 1,5 МГц, реакция практически мгновенна, а определить источник радиопереговоров может на расстоянии до 60 км с точностью в 5-10%.

Что минус для рф, то плюс для ВСУ

Надо сказать, что станции РЭБ достаточно штучные системы и их количество в войсках невелико, например, к 2016 году на вооружении ВС рф было 22 "Борисоглебска". Правда, были ли с тех пор еще какие-то поставки — неизвестно, однако если и были, то их количество явно не было значительным. За время же боевых действий в Украине не менее 4 из них были уничтожены, а еще две стали трофеями ВСУ.

При этом данных о количестве Р330УМ на вооружении ВСУ – нет, известно лишь что в 2017 году были поставлены две первые подобные станции. Как бы то ни было, теперь у ВСУ на 2 станции РЭБ больше чем было, а у оккупантов – на 6 меньше.

Станции РЭБ показали свою эффективность в ходе успешного наступления ВСУ на Харьковском направлении, когда подразделения оккупантов лишились связи и не знали, что делать. Вообще же, ВСУ постоянно усиливает систему ПВО, подавления связи и борьбы с БПЛА противника не только поставками от западных партнеров, но и захватом трофеев у оккупантов.