Освободили тысячи квадратных километров: в ВСУ рассказали о достижениях за неделю

Прошедшая неделя была очень результативной для ВСУ

Украинские военные продолжают зачищать освобожденные части Николаевской и Херсонской областей от российских оккупантов и уже освободили тысячи квадратных километров украинской земли.

Как сообщается в сводке Оперативного командования "Юг", по состоянию на 13:30 13 ноября, под контроль Украины было возвращено 179 населенных пунктов на площади 4,5 тысячи квадратных километров.

"В освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе по разминированию", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что противник продолжает наносить удары по позициям украинских военных и населенных пунктах, которые находятся неподалеку от линии соприкосновения.

Также россияне продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, об освобождении Херсона стало известно 11 ноября, сразу же после того, как россияне объявили об отступлении с правого берега Днепра. При этом в городе, как и в других освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные работы, поскольку основная часть российской группировки не успела пересечь Днепр до завершения "эвакуации". К тому же оккупанты оставили за собой огромное количество взрывоопасных предметов.