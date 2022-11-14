Израиль атаковал военную авиабазу в Сирии, которую активно использовали иран и рф

Удары были нанесены по взлетным полосам авиабазы

Наряду с "засекреченными" поставками Украине оружия, Израиль помогает нашей стране еще и "косвенно" – уничтожая военные объекты, которые могут быть использованы для поставок россии дронов и баллистических ракет.

Так, накануне вечером военные Израиля нанесли ракетный удар по крупной сирийской авиабазе Шайрат, которую использовали иранские и российские военные, передает Reuters со ссылкой на медиа Сирии.

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), в сторону цели с израильских истребителей было запущено четыре ракеты.

Один из военных источников Reuters заявил, что удары были нацелены на взлетно-посадочную полосу на авиационной базе, расположенной на юго-востоке от города Хомс.

Удар по авиабазе

Возможной причиной удара, по данным сирийских СМИ, могло стать то, что за последние три года военные рф значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения на авиабазе Шайрат. Возможно, в надежде на поставки иранского вооружения.

Кроме того, атакованная авиабаза недавно использовалась военными Ирана.

В результате удара по аэродрому двое военных погибли, трое ранены, сообщает сирийское информагентство SANA.

Напомним, что экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о том, как разрушить опасное ирано-российское сотрудничество.