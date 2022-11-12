В ВСУ засветилась тайная помощь Израиля – стало известно о военной технике, полученной Украиной

В ходе наступления на юге бойцы ВСУ засветили израильский бронетранспортер

В Вооруженных сил Украины продолжают замечать военную технику израильского производства, хотя официально ни о каких поставках никогда не сообщалось.

В этот раз в рядах ВСУ был замечен армейский транспорт типа МРАП — Gaia Amir. Техника была замечена в ходе наступления в Херсонской области проектом Ukraine Weapon Tracker.

Gaia Amir на Херсонщине

Как сообщает сайт производителя транспорта, Gaia Amir представляет из себя многоцелевой бронированный автомобиль с противоминной защитой всех 4 ведущих колес, вместимостью до 12 человек.

Бронетранспортер можно применять для проведения разведки, оперативного вмешательства, транспортировки личного состава, миротворческих миссий, в качестве скорой помощи, осуществления логистики и многого другого.

Сам БТР имеет полную массу до 14 тонн, из которых 2,4 тонны — это полезная нагрузка. Броня обеспечивает Gaia Amir защиту 3 уровня, что означает защиту:

от стрелкового оружия калибром 7,62 мм на дальности выше 30 метров;

осколков 155 мм снаряда на дистанции 60 метров от места разрыва и больше;

и взрыва мины или самодельного взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила.

Ранее уже сообщалось о возможных тайных поставках Израилем оружия для ВСУ. https://telegraf.com.ua/politika/2022-10-21/5720194-izrail-taki-dal-oruzhie-poyavilis-soobshcheniya-o-sereznoy-pomoshchi-vsu