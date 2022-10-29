Оружие из Израиля – как следует действовать Украине - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа":
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная поддержка нашей страны является для Израиля "наиболее естественным выбором". Мол, через нее Израиль показа бы отношение к войне, начатой Россией против нашей страны. По мнению Кулебы, Израиль изменит позицию относительно передачи Украине оружия.
Которое он пока нам не передает.
Отмечу, что 1 ноября в Израиле пройдут пятые за четыре года парламентские выборы. Это говорит о затяжном периоде политической нестабильности, турбулентности. К тому же, в Израиле есть сильное российское влияние и, увы, слабое украинское. Не всегда успешно действует там и украинский посол.
Потому слова главы нашего МИД Дмитрий Кулебы, что Израиль всё равно будет нам поставлять оружие – скорее декларация. А его критические выпады в адрес израильского руководства – дань времени. Ведь мощные удары россиян, в том числе с помощью иранских дронов, по критическим объектам украинской инфраструктуры, нужно чем-то перекрывать.
Израиль имеет намного больший, чем Украина, опыт публичной и непубличной дипломатии. И это очень чувствуется. Нам следует активно работать в данном направлении, контактировать с Израилем, прежде всего, неформально. И, наконец, использовать то, что наш президент – еврей.
Он и сам это использует. На этой неделе Владимир Зеленский обратился к участникам Саммита демократии Haaretz, призывая Израиль определиться – с кем он в этой войне.
Но насколько это была успешная коммуникация – сказать пока сложно. Рассчитывать на то, что, допустим, в ноябре мы имеем шансы получить какое-либо вооружение из Израиля, вряд ли приходится. Политика работает несколько иначе.
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