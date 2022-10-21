Израиль таки дал оружие? Появились сообщения о серьезной помощи ВСУ

Израильская система работает по принципу "один выстрел — один удар" и минимизирует промахи при стрельбе

Израильско-украинские дипломатические отношения слегка охладели после того, как высокопоставленные чиновники Израиля заявили, что не собираются поставлять оружие для ВСУ. Впрочем, инсайдерские источники сообщают, что на вооружение украинской армии все же могло появиться некое оружие, разработанное Израилем. Речь о системах перехвата беспилотников Smart Shooter.

Такими данными поделился ресурс Debka, передает "Телеграф". Главная специализация подобного стрелкового оружия — уничтожение легкой авиации и дронов, которые часто применяются Ираном против Израиля. Как известно, иранские БПЛА также находятся сейчас на вооружении и у российской армии, которая, впрочем, пытается выдавать из за свои — под названием "Герань".

Издание ссылается на личные военные источники, утверждая, будто бы Smart Shooter уже установлены на некоторых боевых самолетах, а также беспилотниках. Израильская система управляется искусственным интеллектом, что делает ее фактически непобедимой, ведь количество промашек у нее минимальное. Принцип, по которому работает данное оружие, сосредоточено в фразе "один выстрел — один удар".

Smart Shooter может использоваться и человеком...

...и работать дистанционно

Это, к слову, новейшее вооружение, ведь впервые ее представили в 2022 году — на военной выставке в Париже. Подобные системы можно устанавливать как на границах, так и в самолетах-вертолетах, дабы поражать движущиеся цели. Общий вес одного Smart Shooter достигает 75 кг, а высота — 95 см.

Специальная оружейная станция Smart Shooter

Отмечается, что облегченный вариант системы также можно устанавливать на пушки и пулеметы. В отличии от обычных ЗРК, использующих радар и оптику для обнаружения цели, здесь в основе находится кинетическое решение. К тому же, для стрельбы из Smart Shooter стрелок необязательно должен присутствовать физически — вооружением можно управлять дистанционно.

Официальных подтверждений об использовании такого оружия ВСУ не сообщалось ни представителями Израиля, ни военным командованием Украины.

Напомним, что вскоре после озвучивание официальной позиции Иерусалима насчет снабжения Киева оружием стало известно об отмене телефонного разговора между министрами обороны государств. Это уже второй раз, когда главы ведомств не могут связаться друг с другом, причем сейчас отказ прозвучал со стороны Украины.