Сложности между Украиной и Израилем: стало известно о новом "препятствии"

Разговор Резникова и Ганца снова не состоялся

После заявлений Израиля о поддержке Украины, но отказа в снабжении оружием, телефонный разговор главы украинского Минобороны Алексея Резникова с израильским министром обороны Бенни Ганцем были перенесены. Это случилось уже во второй раз.

Как пишет израильский "13 канал", инициатива отложить диалог поступила от украинской стороны. Случилось это после заявления главы Минобороны Израиля. Ганц сказал, что его страна продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь Украине, но не будет продавать оружие.

Сообщается, что Резников и Ганц должны были пообщаться в четверг, 20 октября, но Украина перенесла звонок. Вероятно, это связано с недавними тезисами министра обороны Израиля. Как заявил глава израильского Минобороны, Израиль не будет передавать системы оружия Украине по оперативным соображениям. При этом Ганц обещает поддержку Украины, как это было ранее.

Отметим, что этот диалог Резникова-Ганца сорвался не в первый раз. До этого разговор планировался на 17 октября, тогда его отложили по просьбе израильской стороны.

Напомним, Украина просит у Израиля системы ПВО после того, как участились атаки иранскими дронами-камикадзе "Shahed". Именно Израиль является ключевым мировым поставщиком передового оружия, включая беспилотники, ракеты, радиолокационные технологии.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Израиль все еще удерживает нейтральную позицию и не отправляет Украине столь важное для нее вооружение, чтобы противостоять российскому агрессору. Мнением поделился посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.