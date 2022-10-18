Украина попросит у Израиля ПВО. Каким странам Иерусалим уже поставляет оружие и какое

Израиль является ключевым мировым поставщиком передового оружия, включая беспилотники, ракеты, радиолокационные технологии

Украина собирается на официальном уровне попросить Израиль предоставить системы противовоздушной обороны после того, как участились атаки иранскими дронами-камикадзе "Shahed". МИД уже сегодня пришлет ноту с просьбой правительства страны, сообщил на сегодняшнем брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить, но это не происходит. Иран — это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, кто-то в Израиле, у кого еще есть какие-то колебания по поводу помощи Украины, эти колебания должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба добавил, что если политика Израиля состоит в противодействии Ирану, то сейчас самое время открыто поддерживать Украину.

По данным источников Reuters среди иранских чиновников и дипломатов, Тегеран согласился предоставить россии ракеты малой и средней давности и еще больше БПЛА. Соглашение было заключено 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер посетил Москву. Источники агентства подтверждают, что между Ираном и россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет, включая Zolfaghar.

Кроме беспилотников, Иран пообещал россии баллистические ракеты.

Иран отрицает поставки беспилотников в россию, в то же время представитель Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Тегеран во лжи. Украина, в свою очередь, надеется на вмешательство Израиля, для которого новое вооруженное сотрудничество Тегерана и Москвы может стать угрозой. Тем более что на днях министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что теперь Израиль не должен оставлять никаких сомнений о том, чью сторону он должен занять в этой войне. По словам Министра, Украина должна получить такую же военную помощь, которую она получает от США и НАТО.

Однако вчера израильская сторона отклонила запрос о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым. По данным издания Haaretz, разговор был запланирован на понедельник, 17 октября, но Израиль отклонил запрос. Издание со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц отмечает, что израильская сторона сама инициировала контакты несколько дней назад. В то же время, издание отмечает, что официальные лица Израиля опровергают эту информацию. Алексей Резников также заявил, что ему ничего неизвестно о разговоре в понедельник или в любой другой день.

Кого снабжает оружием Израиль

Израиль – ключевой мировой поставщик передового оружия, включая беспилотники, ракеты, радиолокационные технологии и другие системы вооружения. Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние пять лет Израиль занял 10 место среди крупнейших международных экспортеров оружия.

Беспилотник Heron от Израильского концерна Israel Aerospace Industries (IAI)

Страны Персидского залива являлись ведущими импортерами оружия в Европу, а Израиль остается главным игроком. На Израиль приходилось 2,4% международного экспорта оружия в 2017-2021 годах, причем основными получателями были Индия, Азербайджан и Вьетнам, незначительный процент также приходится на США. Объем экспорта Израиля за это время упал на 5,6% по сравнению с предыдущими пятью годами. Единственными другими странами Ближнего Востока у топ-25 экспортеров оружия были Турция (12 место), Объединенные Арабские Эмираты (18 место) и Иордания (25 место).

Индия была самым большим покупателем израильского оружия в 2020 году, отношения между двумя странами расцвели после того, как в 2014 году к власти пришел Нарендра Моди. С того времени было зафиксировано, что индийский дипломат выступает за использование "израильской модели" в Кашмире. В период с 2014 по 2021 год Индия получила от Израиля радиолокационное оборудование для боевых самолетов, БПЛА, противотанковые ракеты и ракеты "земля-воздух".

Индийские военные имеют 108 израильских беспилотников Searcher и 68 БПЛА Heron, несколько дронов-камикадзе Harpy. В начале 2020 года Индия заказала более 16 тыс. ручных пулеметов Negev. Также Индия закупала израильские бомбы "Spice 2000".