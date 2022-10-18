Украина радикально ответила Ирану из-за беспилотников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Во время брифинга он призвал ввести жесткие санкции против Ирана за помощь стране-агрессору. Он назвал действия Ирана подлостью и ложью и напомнил, что публично Тегеран утверждает, что выступает против войны и не будет поддерживать ни одну из сторон оружием.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия россии, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", – объяснил он.

Кроме того, по словам министра, Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но из-за того, что Иран стал участником преступления агрессии, украинцы сегодня занимают очень четкую и честную позицию. Если Иран прекратит снабжать оружием россии, тогда может пойти речь о возобновлении отношений.

Брифинг Дмитрия Кулебы

Как сообщал "Телеграф" ранее, Иран заявил, что держит нейтралитет российско-украинской войне, а все данные о получении россией беспилотников иранского производства "необоснованны".

Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что Тегеран тайно согласился передать рф баллистические ракеты двух типов, которые предназначены для нанесения ударов на расстоянии до 700 км.