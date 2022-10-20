Складнощі між Україною та Ізраїлем: стало відомо про нову "перешкоду"

Розмова Резнікова та Ганця знову не відбулася

Після заяв Ізраїлю про підтримку України, але відмови у постачанні зброї, телефонну розмову глави українського Міноборони Олексія Резнікова з ізраїльським міністром оборони Бенні Ганцем було перенесено. Це сталося вже вдруге.

Як пише ізраїльський "13 канал", ініціатива відкласти діалог надійшла від української сторони. Сталося це після заяви глави Міноборони Ізраїлю. Ганц сказав, що його країна продовжить надавати медичну та гуманітарну допомогу Україні, але не продаватиме зброю.

Повідомляється, що Резніков та Ганц мали поспілкуватися у четвер, 20 жовтня, але Україна перенесла дзвінок. Ймовірно, це пов’язано із недавніми тезами міністра оборони Ізраїлю. Як заявив глава ізраїльського Міноборони, Ізраїль не передаватиме системи зброї Україні з оперативних міркувань. При цьому Ганц обіцяє підтримку України, як це було раніше.

Зазначимо, що цей діалог Резнікова-Ганця зірвався не вперше. До цього розмова планувалася на 17 жовтня, тоді її відклали на прохання ізраїльської сторони.

Нагадаємо, Україна просить у Ізраїлю системи ППО після того, як почастішали атаки іранськими дронами-камікадзе "Shahed". Саме Ізраїль є ключовим світовим постачальником передової зброї, включаючи безпілотники, ракети, технології радіолокації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Ізраїль все ще утримує нейтральну позицію і не відправляє Україні таке важливе для неї озброєння, щоб протистояти російському агресору. Думкою поділився посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.