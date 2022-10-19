Стратегическая ошибка. Действительно ли Израиль не будет поставлять Украине ПВО и оружие

Эксперт-международник Олег Белоколос прокомментировал "Телеграфу" шансы Киева на военное сотрудничество

В основном заявления из Израиля относительно передачи или не передачи вооружения Украине следует рассматривать в контексте внутриполитических процессов и дискуссий в этой ближневосточной стране, которая также имеет свой кейс отношений с Ираном и рф. Но это сегодня совсем не означает, что израильские власти откажутся помогать украинской стороне. Ситуация может кардинально измениться быстро в пользу Киева, и без каких-либо публичных заявлений израильских чиновников.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт по международным отношениям Олег Белоколос.

Ранее министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь Украине, но не будет продавать оружие.

"Делать какие-то прогнозы в наше время – дело неблагодарное. Насколько я понимаю, в Израиле проходят активные дискуссии. Есть люди в политическом истеблишменте Израиля (с которыми лично согласен), которые считают, что неоказание помощи и такое себе заигрывание с россией это – ошибка. Но есть другие люди, которые понимают, что существуют определенные договоренности с рф относительно Сирии и которые считают, что лучше заботиться прежде всего о себе, не обострять отношения с россией и т. д. Потому что это может повлиять непосредственно на них.Так как рф возможно начнет более активно помогать террористам в том регионе, и от этого будет страдать Израиль", — объясняет эксперт.

По его словам, такая позиция тоже присутствует, и нужно смотреть, как политический процесс и дискуссия будут развиваться дальше.

"Считаю, что в стратегическом плане Израиль ошибается, поскольку рано или поздно россия его, если можно так выразиться (используя российскую терминологию), кинет. То есть предаст Израиль. Мы видим, что более тесный союз уже вырисовывается между Тегераном и Москвой. И тогда Израиль окажется в проигрышном положении. Так что еще посмотрим, как там будет разворачиваться ситуация. Мы ведь видим, что сегодня в течение 24-48 часов она может меняться", — говорит Белоколос.

Тем более, как добавил международник, есть пример Германии, помощь которой начиналась с предоставления шлемов, а продолжается поставкой современного ПВО. "Это отличный пример. А также есть Франция. Да и давайте вспомним, что осенью прошлого года речь шла только о Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс, ПТРК, — Авт.) и в декабре нам начали поступать его аналоги из Британии. А сейчас абсолютно другая ситуация. Цивилизованный нормальный мир рано или поздно понимает, где зло, а где добро. И я надеюсь, что Израиль тоже это поймет".

"И не только поймет, но и перейдет к практическим шагам в нашу поддержку", — резюмирует он.

Как сообщалось, Украина собирается на официальном уровне попросить Израиль предоставить системы противовоздушной обороны после того, как участились атаки иранскими дронами-камикадзе "Shahed". Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что министерство пришлет соответствующую ноту израильской стороне.

"Телеграф" также информировал, что Иран до сих пор официально отрицает поставки беспилотников в россию. В то же время представитель Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Тегеран во лжи. Украина, в свою очередь, надеется на вмешательство Израиля, для которого новое вооруженное сотрудничество Тегерана и Москвы может стать угрозой.