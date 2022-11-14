Ізраїль атакував військову авіабазу в Сирії, яку активно використовували іран та рф

Удари були завдані злітними смугами авіабази

Поряд із "засекреченими" постачанням Україні зброї, Ізраїль допомагає нашій країні ще й "непрямо" – знищуючи військові об’єкти, які можуть бути використані для постачання росії дронів і балістичних ракет.

Так, напередодні ввечері військові Ізраїлю завдали ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові, повідомляє Reuters з посиланням на медіа Сирії.

За даними Сирійського центру з прав людини (SOHR), у бік цілі з ізраїльських винищувачів було запущено чотири ракети.

Одне із військових джерел Reuters заявило, що удари були націлені на злітно-посадкову смугу авіабази, розташованої на південний схід від міста Хомс.

Удар по авіабазі

Можливою причиною удару, за даними сирійських ЗМІ, могло стати те, що за останні три роки військові Росії значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди на авіабазі Шайрат. Можливо, сподіваючись на постачання іранського озброєння.

Крім того, атакована авіабаза нещодавно використовувалася військовими Ірану.

Внаслідок удару по летовищі двоє військових загинули, троє поранені, повідомляє сирійське інформагентство SANA.

Нагадаємо, що екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про те, як зруйнувати небезпечну ірано-російську співпрацю.