Пыточные россиян, слухи о новом наступлении и сколько будут выключать свет: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на понедельник, 14 ноября, у многих прошла под звуки сирен и есть некоторые тревожные новости.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вас.

Наступление россии усилится

Российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие и силы, выведенные из Херсонской области.

ВСУ должны воспользоваться спешкой россии, которая "подгоняет" свои войска вести наступательные действия и продолжить контрнаступление — для Украины обстоятельства более благоприятны для наступления, чем для рф, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Преступления россиян на освобожденных территориях

После освобождения части Херсонской области были обнаружены застенки оккупантов, в частности в отделениях полиции.

"Людей держали в совершенно бесчеловечных условиях, расстреливались гуманитарные конвои. Я уже молчу о десятках имущественных преступлений оккупантов против мирного населения", — говорит первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Также пыточные были в Снегиревке Николаевской области.

"Сейчас обнаруживаем замученных людей, имеем понимание, где есть братские могилы. Историй много и они на один манер: уничтожение, травля. Пыточная была в районном отделении полиции, затем застенок разместили в снегуровском ресторане, мы знали об этом. Люди, которые жили там в многоэтажках должны были переезжать к родственникам на другие улицы, чтобы не слышать криков", — рассказывает начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Отключение света

В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, сообщает "Укрэнерго".

Ограничения по поставкам электроэнергии продлятся еще неделю в Киеве и семи областях, сказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на телемарафоне.

Теракт в Стамбуле

Днем 13 ноября на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль в Стамбуле раздался взрыв — по последним данным в результате него погибли шесть человек, еще 81 человек пострадал.

Пока известно, что человека, который заложил бомбу, задержала полиция. Детали трагедии пока не разглашают. Но следы теракта якобы ведут в Сирию.

россия — страна-изгой

Премьер-министр Британии Риши Сунак назвал россия "страной-изгоем" и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику.

По его мнению, странам следует продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия.

В Словении первая женщина-президент

Во втором туре выборов президента Словении, состоявшемся в воскресенье, 13 ноября, побеждает беспартийный кандидат, придерживающаяся левоцентристских взглядов адвокат Наташа Пирц Мусар — по итогу подсчета 99,99% бюллетеней она набирает 53,86% голосов, в то время как ее соперник, бывший глава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар – 46,14%.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 264: бои идут по всем направлениям, а в Херсонской области находят свидетельства военных преступлений россиян.