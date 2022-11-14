Война — день 264: бои идут на всех направлениях, а на Херсонщине находят свидетельства военных преступлений россиян

Оперативно о главном 14 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину идет уже 264 дня. Украинские военнослужащие выбросили россиян из правобережья Херсонщины, тем самым освободив 4,5 тысячи квадратных километров территории и более 170 населенных пунктов. Однако там все еще остается опасно, из-за поисков остатков российской группировки, а также множества взрывоопасных предметов. Вместе с тем начинает появляться информация и о военных преступлениях, которые оккупанты совершали на захваченных территориях. Тем временем бои продолжаются по всем направлениям, как на юге, так и на востоке Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Харьков вновь подвергся ракетным ударам.

"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил городской глава Игорь Терехов

Напомним, о событиях 11 ноября читайте в сводке: "Война — день 261: украинская армия освободила Херсон".

Информация за 12 ноября доступна в материале: "Война — день 262: ВСУ уже зашли в Херсон, но бои на правом берегу Днепра продолжаются".

С данными за 13 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 263: ВСУ продолжают зачистку правого берега Днепра и готовятся к новому наступлению"