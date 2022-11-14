Росіяни готуються до оборони лівобережжя: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається стримати українські сили у всіх напрямках

Російські окупанти продовжують обладнати рубежі для оборони на лівому березі Дніпра. На правому, у звільнених населених пунктах продовжуються стабілізаційні заходи. У Донецькій області росіяни активно атакують, а в Луганській — помалу відступають під тиском Сил оборони України.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Україна ще не звільнила мінімальну територію, щоб убезпечити себе від подальших атак Росії. Окрім Мелітополя та території ЗАЕС, це мають бути території у Донецькій та Луганській області. На черзі до звільнення десятки тисяч квадратних кілометрів територій.

Наступ Росії триває на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському (Вугледар) напрямках. Ворог стягує на цей напрямок мобілізованих.

Карта воєнних дій в Україні

Південь України

Українські сили продовжують закріплювати контроль за правим берегом Дніпра в Херсонській області. Проводиться розмінування території. Російські військові продовжують обстрілювати позиції українських сил уже з лівого берега, але українська авіація в боргу не залишається — вражені авіацією чотири райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки на лівому березі Дніпра. В окупованих Каховці, Таврійську та Новій Каховці росіяни відвели частину військ та активно патрулюють вулиці.

Під вогнем росіян також і Запорізька, і Дніпропетровська область – ворог завдав удару по Запоріжжю "Іскандером". Російські війська відводять із лівобережжя Херсонської області вглиб Запорізької та Донецької, зокрема до Мелітополя та Маріуполя. Російські окупанти та місцеві колаборанти в Мелітополі насильно мобілізують чоловіків і змушують їх будувати траншеї та оборонні укріплення у місті по периметру. З боку Токмака до міста стягуються колони, а цивільним до аеродрому наближатися заборонено.

Карта контрнаступу ЗСУ у Херсонській області

Схід України

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують контрнаступні дії у напрямку Кремінна та Сватова. Зазначимо, що деокупувати вдалося село Макіївка на Луганщині — воно знаходиться неподалік траси Сватове-Кремінна.

Макіївка Луганської області на карті

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжують атаки на трьох напрямках. Під наземними ударами, а також постійним артилерійським вогнем околиці Бахмута (Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та інші). "Телеграф" розповідав, що відбувається в цих населених пунктах — місцеве населення змушене було виїхати, а частина селищ — стерта з землі. Міноборони росії звітувало про захоплення Майорська на південний схід від Бахмута. Під ударом та території на захід від Донецька — Вугледар та його околиці, а також Авдіївка та населені пункти цього напряму.

Карта бойових дій у Донецькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Херсонській області продовжують знаходити тіла вбитих солдатами росії громадян України — відомо про більш ніж 400 воєнних злочинів. Прискорити контрнаступ ЗСУ зможе новий пакет військової допомоги від США — термін постачання оцінюють у кілька тижнів та обіцяють допомогу на майбутнє.