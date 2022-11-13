Нова військова допомога не за горами: у США назвали терміни оголошення нового пакету

Деталі нового пакета не розкриваються

США планують виділити новий пакет військової допомоги Україні у "найближчі кілька тижнів", а Білий дім проводить консультації з Конгресом щодо додаткових ресурсів наступного року.

Про це повідомив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван під час спілкування з журналістами на борту рейсу з В’єтнаму на саміт G20 на індонезійському острові Балі.

За його словами, США продовжують бути послідовними у питанні надання допомоги Україні в галузі безпеки. Він нагадав, що напередодні його країна оголосила про новий пакет, однак у найближчі кілька тижнів буде оголошено ще один і він буде приблизно таким самим за обсягом, як і попередній.

"Ми також консультуємося з Конгресом щодо додаткових ресурсів на наступний рік", — додав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги обсягом 400 мільйонів доларів, до якого мають увійти зенітні ракети Hawk, ЗРК Avenger, боєприпаси до РСЗВ HIMARS, 155-мм боєприпаси, зимове обладнання та інше.

Цей пакет для США став 25-м із серпня 2021 року, а всього з початку каденції Джо Байдена в Україну прибуло військової допомоги на понад 19 мільярдів доларів.