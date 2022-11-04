США оголосили про нову військову допомогу Україні: ППО, танки, бронекатери та дещо ще
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Україна отримає 90 танків Т-72 від союзників
Сполучені штати Америки оголосили про надання чергової партії військової допомоги Україні, загальна сума якої становитиме 400 мільйонів доларів.
До нового пакету входитимуть бронетранспортери M1117, танки Т-72, ЗРК Hawk, бронекатери та 1100 безпілотників Phoenix Ghost. Про це повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".
Як стало відомо, США разом з Нідерландами сплатять відновлення 90 танків Т-72, які знаходяться на зберіганні в Чехії. Зазначається, що ці машини будуть технічно вдосконаленими.
"Сполучені Штати заплатять за відновлення 45 одиниць. І уряд Нідерландів відповідно до своїх зобов’язань сплатить ще 45 танків", — сказала Сінг.
Частина з них прибуде в Україну вже цього року, а решта на протязі наступного. Щодо решти техніки точні дати не були озвучені.
Раніше ми писали про те, що в Італії призупинили постачання військової допомоги для України. ЗМІ дізналися причину.
Також ми повідомляли про те, що Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявила глава Міноборони країни.