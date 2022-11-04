Рус

США оголосили про нову військову допомогу Україні: ППО, танки, бронекатери та дещо ще

Автор
Денис Підставний
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Військова допомога Новина оновлена 04 листопада 2022, 20:07
Військова допомога. Фото https://twitter.com/DeptofDefense/status/1562186442260058113/photo/3

Україна отримає 90 танків Т-72 від союзників

Сполучені штати Америки оголосили про надання чергової партії військової допомоги Україні, загальна сума якої становитиме 400 мільйонів доларів.

До нового пакету входитимуть бронетранспортери M1117, танки Т-72, ЗРК Hawk, бронекатери та 1100 безпілотників Phoenix Ghost. Про це повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Як стало відомо, США разом з Нідерландами сплатять відновлення 90 танків Т-72, які знаходяться на зберіганні в Чехії. Зазначається, що ці машини будуть технічно вдосконаленими.

"Сполучені Штати заплатять за відновлення 45 одиниць. І уряд Нідерландів відповідно до своїх зобов’язань сплатить ще 45 танків", — сказала Сінг.

Частина з них прибуде в Україну вже цього року, а решта на протязі наступного. Щодо решти техніки точні дати не були озвучені.

Раніше ми писали про те, що в Італії призупинили постачання військової допомоги для України. ЗМІ дізналися причину.

Також ми повідомляли про те, що Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявила глава Міноборони країни.

Теги:
#Україна #США #Зброя #Танки #Військова допомога