Але "підтримка залишається": в Італії заморозили новий пакет військової допомоги Україні — ЗМІ

Питання постачання зброї спочатку потрібно узгодити з НАТО

Новий пакет військової допомоги Україні від Італії був заморожений. Проте позиція Риму стосовно Києва залишається незмінною.

Причиною припинення постачання військової допомоги є те, що це питання спочатку потрібно узгодити з НАТО. Так, як після цього прийде розуміння, яка саме зброя потрібна Україні та що з цього Італія зможе передати. Про це пише місцеве видання Il Messaggero, посилаючись на власні джерела в уряді.

У матеріалі наголошується, що незважаючи на те, що шостий пакет військової допомоги було призупинено – "підтримка залишається".

"Незважаючи на чутки останніх днів, викликані наполегливим проханням президента Володимира Зеленського про нові системи ППО, захистити Київ та інші українські міста, Рим заморожує нові поставки", — пише видання.

Зазначається, що найближчим часом до Риму має прибути генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він проведе зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та головою італійського оборонного відомства Гуїдо Крозетто.

Il Messaggero пише, що раніше Україна запитувала в Італії системи ППО SAMP-T. Проте, в італійському міноборони нібито дали зрозуміти, що в їхньому розпорядженні мало таких комплексів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що існує ймовірність, що такі країни як Італія та Франція, можуть надати Києву системи ППО SAMP-T. Щодо невеликої кількості таких установок могло б суттєво посилити захист неба України від російських атак. Дані комплекси вважаються одними з найкращих, які є в арсеналі наших партнерів.

Також "Телеграф" повідомляв, що президент США підписав указ про передачу Україні нового пакету допомоги, до якого входитимуть військова техніка, боєприпаси та медикаменти.