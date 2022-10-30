Італія передасть Україні потужні артилерійські установки: що відомо

Мова про десятки одиниць потужної артилерійської техніки

Італійська влада передала Україні самохідні артилерійські установки M109L, які разом з переданою раніше зброєю суттєво підсилять українські Збройні сили на полі бою. Точна кількість установок наразі у секреті, але попередньо мова йде про десятки одиниць.

Як передає La Repubblica, це вже п'ятий пакет військової допомоги, який українська сторона отримає від Італії.

За даними видання, цього разу Італія передасть від 20 до 30 установок M109L, які дозволять українським військам перевершити російську артилерію. Спершу це озброєння пройде перевірку, а вже тоді його використовуватимуть ЗСУ на полі бою.

Самохідна установка M109L — це броньована гусенична машина зі 155-мм гарматою, яка використовує боєприпаси зразка НАТО. Вона базується на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360°. Корпус артилерійської системи та башта суцільнозварні, виконані з катаної алюмінієвої броні, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів польової артилерії.

Самохідна артилерійська установка M109L

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройні сили України отримали 20 дронів-камікадзе Warmate, які були закуплені за донати українців та іноземців.