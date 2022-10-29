В армії дронів ЗСУ підкріплення – прибули ще 20 безпілотників

ЗСУ отримали зброю, яка може завдавати ударів у ближньому тилу ворога

В Україну прибули ще 20 дронів-камікадзе Warmate, друга половина куплених ще влітку 40 подібних безпілотників. Тоді ця техніка була куплена за 64 мільйони гривень, зібраних українцями та добровільними жертвувальниками з усього світу.

Про це повідомив міністр цифрової інформації Михайло Федоров на своєму Телеграм-каналі.

Сам Warmare є розробкою польської компанії WB Electronics та Військового інституту технологій озброєння, перший екземпляр якого експонувався у вересні 2015 року на Міжнародній виставці оборонної промисловості. Також Warmate було продемонстровано 11—14 жовтня 2016 року у Києві на виставці "Зброя та безпека 2016".

Warmate — це складовий високоплан з V-подібним оперенням, який оснащений електродвигуном, який дозволяє дрону літати до 10 км і триматися в повітрі до 30 хвилин на висоті до 500 метрів.

Старт апарату здійснюється за допомогою пневматичного запуску із контейнерної пускової установки.

Максимальна вага дрону – 4 кілограми, причому БПЛА здатний нести бойове навантаження у вигляді малих бомб вагою близько 800 грамів, осколково-фугасної та термобаричної проти живої сили та кумулятивної дії проти техніки.

Причому дрон управляється оператором, який може будь-коли відмінити пуск БПЛА і повернути його на базу, якщо атака матиме надто мало шансів на успіх.

Також днями українська компанія представила власний БПЛА SHARK, завдання якого — авіарозвідка.