Майже як американський, але свій, а не за 50 мільйонів – в Україні презентували новий безпілотник

Новий БПЛА практично дорівнює американському, який ми купуємо за десятки мільйонів гривень

"SHARK" або "Акула" — таку назву отримав новий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для артилерійської розвідки та представлений його розробником, українською компанією Ukrspecsystems.

Унікальність цього БПЛА у термінах його розробки, яка розпочалася вже після 24 лютого в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну та враховуючи досвід реальних боїв. Про це йдеться на сторінці в соцмережах Ukrspecsystems.

Спеціалізація нового БПЛА досить вузька, але найважливіша в умовах війни – артилерійська розвідка та коригування вогню, для чого SHARK має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом.

БПЛА SHARK

Український дрон здатний проникати на територію, що тимчасово контролюється ворогом, і вести глибинну аеророзвідку та коригування, у тому числі для далекобійного озброєння стандартів НАТО від 155-мм гаубиць до РСЗВ HIMARS.

Щодо технічних характеристик БПЛА SHARK, то вони такі :

час польоту – понад 2 години;

дальність польоту — 60 км;

практична стеля — 2000 м;

злітна маса — 10 кг;

розмах крил – 1,91 м;

час розгортання – 15 хвилин;

крейсерська швидкість — 70-90 км/год;

максимальна швидкість польоту – 150 км/год.

Новий український БПЛА

Цікаво, що днями Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про купівлю 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE загальною вартістю понад 540 млн грн.

Ці дрони мають таку ж спеціалізацію, що і SHARK, і навіть схожі характеристики – дальність до 60 км, трохи легше – близько 6 кг, а камера – 6-кратний зум проти 30-кратного оптичного збільшення у "Акули". Але здається головною перевагою українського аналога буде його ціна.