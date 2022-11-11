Допомога союзників та трофеї – ППО України серйозно посилюється

ЗСУ постачають своїм ППО як партнери так і окупанти

Крім стаціонарних систем ППО, які отримує Україна для захисту своїх міст від терористичних атак росіян, існують ще й мобільні армійські системи ППО, які супроводжують армію. І тут для ЗСУ все також складається добре.

Допомога від США — ЗРК Avenger

У четвер, 10 листопада, США заявили про постачання в Україну нового пакету військової допомоги на загальну суму 400 млн дол., у тому числі 4 ЗРК Avenger — самохідних комплексів на базі армійського автомобіля HMMWV .

Даний ЗРК є гарним зразком мобільного комплексу ЗРК, який здатний прикривати від атак з повітря наступні війська завдяки 8 ракетам "Стінгер", власної РЛС і озброєний кулеметом калібру 12,7 мм.

Хоча комплексу вже понад 30 років, він досить ефективний, адже здатний збивати повітряні цілі на висотах до 4 км і на відстанях до 5,5 км, тобто здійснює ближнє прикриття військ від атак з повітря.

Трофей від окупантів — ЗРК Оса

Також під час успішного наступу на Херсонщині трофеєм ЗСУ став самохідний ЗРК "Оса".

Даний вид зенітної зброї набагато старший, тому що почав вироблятися в 1970-му році, але все ж має також непогані характеристики, так його 4-6 ракет (залежно від модифікації), можуть збивати цілі на дальності до 10 км і висоті до 5 км. При цьому швидкість перехоплюваної мети може бути до 500 метрів в секунду, що дозволяє збивати більшу частину літаків і ракет окупантів, що є на озброєнні.

Трофейна ЗРК стане як мінімум третьою для ЗСУ з вересня, при цьому "Оса" також перебуває на озброєнні української армії.

І "Оса" і Avenger будуть дуже доречними ЗСУ при здійсненні майбутніх наступальних операцій.

Поряд зі зброєю ППО Україна сподівається на посилення власних ударних авіаційних можливостей завдяки можливій передачі американських штурмовиків А-10.