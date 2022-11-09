Україна отримає найновіший комплекс ППО? Що відомо про ЗРК SAMP/T, який може передати Італія

Ворожі літаки можна збивати на висоті до 25 км і дальності 100 км, ракети дещо ближче

Італія готує новий пакет військової допомоги, до складу якого може потрапити новітня система ППО з тих, що існують у Євросоюзі. Йдеться про франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника італійської урядової коаліції.

ЗРК SAMP/T є найновішим з існуючих на озброєнні країн ЄС, хоча його розробка почалася ще в 1989 році, на озброєння він був прийнятий у 2014 році і тому відмінними характеристиками.

Основою для ЗРК послужила ракета Aster 30 — адаптована до наземного пуску ракета "повітря-повітря", яку глобально переробили і додали перший маршовий ступінь та маневрові двигуни, що дозволяють їй активно маневрувати з перевантаженням до 60 g.

8 ракет на одній пусковій установці ЗРК здатні збити літаки ворожі на дальності до 100 км, а ракети — до 25 км і на висоті до 25 км. При цьому швидкість польоту самої ракети становить 1,4 Маха або близько 1500 км/год, що дозволяє збивати більшість ракет, якими росіяни обстрілюють українські міста.

При цьому ЗРК обладнаний такими засобами зв’язку, виявлення мети та управління вогнем, що може дозволяти відстежувати до 16 цілей одночасно, а для управління комплексом достатньо лише 14 осіб.

До складу однієї батареї може входити від 1 до 6ПУ, тобто батарея може мати до 48 ракет, а загальна кількість випущених комплексів становить кілька десятків одиниць.

Тим часом Україна запросила у США можливість отримання ще однієї новітньої системи ППО — C-RAM, що є скорострільною шестиствольною 20-мм гарматою М61 Vulcan.