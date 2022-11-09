Як із "Зоряних воєн": чим особлива система ППО C-RAM, яку можуть дати Україні (відео)

Система має ряд недоліків, які безпосередньо пов’язані з перевагами

Одна із систем протиповітряної оборони, на яку претендує Україна – C-RAM. Її наша країна просить у США. Швидкострільна та зовні дуже ефектна система ППО може видавати 4500 пострілів за хвилину. В американській армії її прозвали "R2-D2" за схожість із роботом із "Зоряних воєн".

ABC News повідомляє, що Україна попросила у США такі системи, перш за все для захисту електростанцій. "Телеграф" зібрав, що відомо про Centurion C-RAM.

C-RAM — система протиракетного, артилерійського та мінометного озброєння. Про скорострільність було згадано вище, але снаряди для неї особливі фугасно-запальні трасуючі HEIT-SD, які знищують себе після певної відстані, щоб не впасти на землю і не завдати ненавмисної шкоди.

Система ППО виглядає дуже характерно і використовувалася США за кордоном

При стрільбі C-RAM використовує шестиствольну 20-мм гармату М61 Vulcan. Крім іншого, вона дуже ефективна проти безпілотників і пілотованих апаратів у межах досяжності. І тут настає момент говорити про слабкості. Однією з них вважається дальність системи ППО, хоча вона дуже непогана – 1,5 км. Другий недолік випливає зі скорострільності – боєприпасів потрібно чимало.

У комплексу власний оптико-тепловізійний модуль та радіолокаційна станція. Він може захоплювати та стежити за метою та визначити найкращий час для завдання удару. Система може сама завдавати удару або пропонує зробити це оператору. Ті, хто спостерігав за її роботою, зазначають, що звук схожий на бензопилу. Зазначимо, що США використовували їх в Афганістані і точна кількість систем у західної країни після виведення військ не відома.

Відео роботи C-RAM в Багдаді

Раніше "Телеграф" розповідав про отримання Україною довгоочікуваних систем ППО NASAMS, які також використовують для охорони президента США. Крім сучасних видів озброєння, Україна у війні використовує і радянські зразки, в тому числі і для роботи ППО на полі бою. Такі є й у російської армії, наприклад, 2С6 "Тунгуска" відома ще з 80-х.