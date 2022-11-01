Війна закінчиться швидко: Подоляк озвучив цікавий сценарій

Найскладніша частина чекає на українців попереду

Війна в Україні неодмінно закінчиться її перемогою і багато експертів уже встигли зробити свої прогнози щодо того, коли цей момент настане і яким буде розвиток подій. В офісі президента також озвучили цікавий сценарій.

Мине деякий час і Україна нарешті отримає БМП Marder, американські Abrams та німецькі Leopard, у небі з’являться винищувачі F-16, а захищатимуть міста IRIS-T, NASAMS, Hawk та C-RAM. Можна буде забути про іранські дрони-камікадзе, якими Росія атакує українські міста, тому що з необхідним озброєнням в країні вони більше не будуть страшні, пише радник Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Військова поразка росії, звільнення територій, вступ України до НАТО, трибунал над російськими злочинцями — не недосяжні цілі, зазначає Подоляк, а план, яким Україна йде випереджаючи графік.

Також Подоляк спрогнозував, як закінчиться війна в Україні та що на країну чекає найближчим часом.

"Ця війна закінчиться також швидко і раптово для багатьох, як і почалася, але найскладніша частина шляху ще попереду. Зима близько. Попереду на нас чекає довга і темна ніч. Але за нею точно зійде світанок. Український світанок", — сказав радник ВП.

Нагадаємо, що керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов озвучив чіткий термін, коли в Україні закінчиться війна.

Також портал новин "Телеграф" писав, що військовий експерт Олег Жданов висловив свою думку щодо термінів завершення війни в Україні.