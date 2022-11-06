Український безпілотник навів на російську "Тунгуску: чим вона небезпечна (відео)

Особливість техніки — відсутність "мертвих зон" при ураженні

На балансі Збройних сил України не тільки зброя, закуплена чи поставлена з західних країн, а й надбання Радянського Союзу, такі ж як в росії. Серед них 2С6 "Тунгуска" — зенітно-ракетний гарматний комплекс, що призначений для протиповітряної оборони мотострілкових та танкових частин. Він взятий на озброєння ще у 80-х роках, але активно застосовується на полі бою.

Так, одну російську "Тунгуску" влучно підсвітив український безпілотник "Лелека". Артилеристи влучним вогнем знищили систему. Окрім "Тунгуски" під удар попали й інші ворожі системи ППО.

Чим особлива 2С6 "Тунгуска"

Така система ППО корисна на полі бою — вона може збивати цілі на низькій висоті, включаючи вертольоти, що зависають. У бойової машини дві двоствольні 30-мм автоматичними пушками, в неї вісім пускових установок з керованими зенітними ракетами.

У ЗРГК 2С6М "Тунгуска" комп'ютеризована система керування вогнем з лазерним далекоміром та вона може визначити своїх-чужих на полі бою. Дальність виявлення цілей — 18 км. Швидкість реакції комплексу — 6-8 секунд.

Аби стріляти ЗРГК не треба знижувати швидкість завдяки гідромеханічній трансмісії та гідропневматичній підвісці. Чи не єдина слабкість під час роботи — неможливість застосувати зенітні керовані ракети під час задимлення чи туману. "Тунгуска" має кілька модифікацій.

Українські військові, якій використовують "Тунгуску" зазначають, що до її особливостей треба віднести суцільну зону ураження, без мертвих зон. Відео з зимових навчань 2021 року.

Як раніше писав "Телеграф", в Україну можуть поставити гарну розробку із Швеції — переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70. Його особливість система наведення по лазерному каналу. Що до техніки, яка в Україні використовується з радянських часів варто відзначити УР-77 (установки розмінування) "Метеорит" — він дозволяє торувати шлях в мінних полях для техніки.