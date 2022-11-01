Швеція може поставити Україні ПЗРК RBS-70 з лазерним наведенням та вбудованим тепловізором: чим вони круті (відео)

ПЗРК RBS-70 стоїть на озброєнні багатьох країн світу — його історія є дуже успішною і налічує 45 років застосування з регулярними модернізаціями

Швеція підтримає Україну сучаснішим озброєнням і в більшій кількості — заявив напередодні міністр оборони країни Пол Йонссон. Офіційних заяв про види та кількість озброєнь не було, але може йтися про самохідну артилерійську установку Archer та зенітно-ракетний комплекс RBS 70.

Про це повідомляє Defence Express. ЗРК RBS 70 заслуговує на додаткову увагу — переносний комплекс був розроблений у Швеції ще наприкінці 70-х. Прижився настільки, що переживає п’яте покоління оновлень.

RBS 70 на початку використання став революційним — перший ПЗРК у світі із системою наведення лазерним каналом. Він створювався не лише як переносний, а з перспективною встановити на колісне чи гусеничне шасі. П’яте покоління RBS-70 NG має вже систему автоматичного відстеження та вбудований тепловізор.

Технічні дані із сайту виробника:

Робочий діапазон (дальність): понад 9000 м,

Покриття висоти: 0-5000 м,

Час розгортання: 45 сек,

Час перезаряджання: менш як 5 сек,

Максимальна швидкість (BOLIDE): 2 Махи.

Вага пускової установки – 35 кг, вага ракети BOLIDE – 15 кг. ПЗРК RBS 70 використовується в навчаннях НАТО, його замовляють багато країн, таких як ОАЕ, Норвегія, Литва, Фінляндія, Бразилія та інші.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші види озброєння, які невдовзі почнуть застосовуватись чи вже застосовуються на полі бою в Україні. З Канади вже почали надходити бронемашини ACSV, поки що тільки прибули до ЄС, але вже готуються до відправки в Україну. Користь принесуть і українські розробки, зокрема безпілотник "Акула". Його розробка велася з огляду на реальні бойові дії в Україні.