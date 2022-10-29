Канада постачає Україні свої новітні бронемашини ACSV: що про них відомо (відео)

Постачання триватимуть місяць

Один із важливих союзників України — Канада продовжує допомагати нашій країні. Окрім снарядів, військової амуніції на зиму та інших видів допомоги, до Європи вже прибули ACSV – броньовані машини підтримки для України.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що 39 бойових броньованих машин ACSV були обіцяні Україні ще у червні. Остання прибуде наприкінці листопада. Їх направляють туди, де навчаються українські військові, тож наші воїни будуть з ними знайомі. Після підготовки бронемашини разом із екіпажами поїдуть на фронт.

Чим особливі бронемашини ACSV

Це бойова машина з колісною формулою 8x8, розроблена спеціально для канадської армії. Її база LAV 6.0 (легка броньована серія) і вона в армії Канади замінює легкі та гусеничні броньовані машини. Вона досить нова — надійшла на озброєння лише 2013 року.

У машині може бути два варіанти — бойова та підтримка (той, який отримує Україна). У неї корпус Double-V і спеціальні енергопоглинаючі сидіння. Вони забезпечують високий рівень захисту від балістичних та мінних загроз.

У ACSV модернізована трансмісія та підвіска, шини більшого розміру та потужний двигун Caterpillar C9 потужністю 450 к.с. Це забезпечує збільшене корисне навантаження та відмінну мобільність. У бронемашини 7 швидкостей уперед та 1 назад. Автомобіль може розвивати максимальну швидкість 100 км/год із максимальним запасом ходу 600 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про передачу Україні броньовиків HMMWV із США. Також українські військові захоплюють військові машини та російського виробництва як трофеї. Серед найближчих може виявитися "аналоговнетний" танк Т-90.