На трофеї чи знищення: окупанти перекидають нову і рідкісну техніку на передову

Ціла рота техніки поспішає до України, їй загрожує доля стати трофеями ЗСУ

Російські окупанти продовжують перекидати в Україну підкріплення в живій силі та техніці, причому остання часто є технікою, виробленою десятки років тому. Але є й винятки.

На поїзді, що йде у бік України, було помічено групу новітніх російських танків Т-90 "Прорив" у кількості 8 одиниць, що приблизно еквівалентно штатному складу танкової роти. Відповідне відео на своєму Телеграм-каналі розмістив відомий журналіст Андрій Цаплієнко, який з іронією написав, що це везуть майбутні трофеї для ЗСУ.

Т90 везуть до України

Дійсно, хоча Росії заявляють про Т-90 як про чергове "аналогівне", нічого особливого в ньому немає. танк почав надходити на озброєння ЗС Росії в 2017 році з бойовою вагою в 48 тонн, озброєний 125-мм танковою гарматою та двома кулеметами, зі швидкістю від 50 до 70 км на годину залежно від типу місцевості.

"Фішкою" танка є його захищеність динамічною бронею — невеликі заряди вибухівки, розміщені в спеціальних секціях, які при попаданні в них вибухають і гасять велику частину енергії боєприпасу. Таким чином, сам танк майже не отримує пошкоджень. Але це теоретично, насправді ж Т90 вже неодноразово знищувався ЗСУ, а також був присутній у згорілому вигляді на "параді" військової техніки окупантів у Києві в серпні.

Також Т90 вже не раз захоплювався ЗСУ як трофей, так що і без цих машин, що перекидаються, Україні вистачить трофеїв на створення власної танкової роти на Т90.

Один з трофейних Т90

Цілком імовірно, що Т90, показані журналістом, перекидаються на Херсонський напрям, де ситуація для окупантів найважча, і де ще у вересні були помічені бойові машини даного типу.