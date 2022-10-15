HMMWV на озброєнні ЗСУ: чим особливий американський броньовик

Військовий автомобіль давно прийнятий на озброєння ЗСУ

Стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні додаткову військову допомогу на 725 млн доларів. Вона, зокрема, передбачає, отримання багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV. Такі машини й раніше були в користуванні Збройних сил України, але тепер партнери надають ще понад 200 одиниць.

Такий повноприводний військовий автомобіль, також відомий як Humvee, був вироблений американською компанією AM General. На озброєння США він був прийнятий ще в 1980-х роках і з того часу продовжує модернізуватися: на базі Humvee створена легка вантажівка, автомобіль медичної допомоги, мобільні РЛС, ЗРК, ПТРК, інженерні та броньовані машини тощо.

Автомобіль має непогані позашляхові характеристики у вигляді дорожнього просвіту в 410 мм, кутом з'їзду та заїзду в 60 градусів, а також кутом крену в 40 градусів. Глибина подоланого броду становить 1,5 м, а вся найважливіша електроніка має гідроізоляцію. Щоб вмістити машину в категорію легких вантажівок, його максимальну вагу виробники обмежили на масі 2,4 тонни, а корисне навантаження для автомобіля може становити 1,1 тонни.

Характеристики HMMWV

Раніше один такий базовий HMMWV обходився американському бюджету в 70 тисяч доларів за базову версію. Якщо враховувати інфляцію, то вартість одного бронеавтомобіля Hummer (модифікована версія) з додатковим бронюванням та спеціальними системами складає близько 250 тисяч доларів та вище.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Німеччина анонсувала постачання реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну. Ми розповіли, чим цікава ця техніка і де Збройні сили зможуть її застосувати.