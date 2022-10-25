ЗСУ отримали на озброєння дрон розміром з іграшку: в чому його перевага (фото)

Важать вони всього 32 г

Наприкінці серпня Велика Британія та Норвегія зголосилися передати Україні мікродрони на суму в понад 9 млн доларів, тобто близько 850 пристроїв. Наразі вони вже служать на користь Збройних сил України.

Про це стало відомо з перших фотографій воїнів, які були опубліковані в мережі. Teledyne Flir Black Hornet — це справді маленькі розвідувальні БПЛА, які призначені для війни на коротких дистанціях, зокрема в містах. У кожному переданому комплекті два дрони, зарядка та планшет управління: поки один працює, інший заряджається.

Перший знімок

Такий дрон може працювати до 25 хвилин, дальність виявлення цілей до кілометра може перемикатися на тепловізор. Завдяки своїм маленьким розмірам (довжина трохи менша за 17 см, вага всього 32 г) він може непомітно передавати високоякісне відео навіть із будівель. Він здатний майже безшумно пролітати за кілька метрів від ворожих позицій і вести розвідку як у будинках, так і на відкритій місцевості. Також він може вести розвідку вночі.

Розмір БПЛА в порівнянні з рукою

Black Hornet достатньо прості в освоєнні, щоб навчитися керувати ними, достатньо всього 20 хвилин. Швидкість його руху – 21 км/год; дальність польоту – до 21 км. Використовуватись він може за гарних погодніх умов, але допустимий легкий дощ, діапазон температур від -10 до +43 градусів.

За допомогою камер дрон передає відео з розширенням 640х480 пікселів або фотографії 1600х1200 пікселів. Маючи доступ до зображення місцевості, сухопутним військам ЗСУ буде легше вести бойові дії. Дані передаються зашифрованим каналом зв'язку в межах 2 км, а також записуються на SD-карти.

Оператор має керувати дроном за допомогою пульта або прокладати маршрут, орієнтуючись на кілька контрольних точок. Кожній точці він може надати своє певне завдання, яке повинен Black Hornet буде виконувати. Якщо з'єднання буде втрасчено, дрон повернеться на точку старту, керуючись навігацією по GPS.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сполучені Штати передають Україні ППО, які зможуть збивати російські дрони-камікадзе.