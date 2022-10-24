Рус

Російські дрони знищуватиме VAMPIRE: що відомо про систему ППО, яку передадуть Україні (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1977
Систему можна встановити на пікап Новина оновлена 24 жовтня 2022, 09:19
Систему можна встановити на пікап

Особливості комплектації не розголошуються

Поки Збройні сили України вдосконалюють навички збивання дронів, українським військовим не завадили б спеціалізовані системи ППО. Такі в Україну мають поставити із США — вони були заявлені у пакеті допомоги, який оголосили у День Незалежності. Транш військової допомоги був заявлений на майже 3 млрд. доларів США.

Серед зброї та іншої техніки у списку була "Беспілотна повітряна система протидії VAMPIRE". Це нова розробка, але вона може більше, ніж збивати дронів. Якщо дуже утрувати, Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) — система, яка невеликою ракетою 70 мм збиває безпілотник. Встановити її можна на будь-який пікап.

Як повідомляє сайт виробника, окрім пікапа VAMPIRE можна встановити на авто з вантажною платформою за дві години зусиллями двох людей. Він має незалежну стабілізовану прицільну систему, антидрон може бути оснащений APKWS або іншими боєприпасами з лазерним наведенням. Пускове встановлення на 4 ракети. У VAMPIRE автономне джерело живлення та централізована система управління.

Система управління VAMPIRE
Управління VAMPIRE
ППО VAMPIRE на пікапі
Монтаж конструкції не викликає складнощів

Також виробник може додавати до VAMPIRE різні датчики, залежно від кінцевих цілей. І це цікаво, оскільки конфігурація зброї, яку поставлять Україні, не розголошується. Зазначається також, що його можна застосовувати за наземними цілями. Якщо використовується AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), то це лазерне наведення ракет. Перехоплювати безпілотники дозволяє безконтактний підривник. Якщо є система лазерного наведення — прицілюватися перед запуском не потрібно, воно активується саме.

Додамо, що окрім безпілотників, VAMPIRE може збивати повільні гелікоптери. Якщо ракети з APKWS пускати з повітря, наприклад з вертольота, то дальність наведення — понад півтора кілометра, при пуску з землі радіус менший. Кожен снаряд APKWS II коштує приблизно 27 500 доларів США, включаючи ракетний двигун, боєголовку та комплект наведення.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в росії залишилося ракет та дронів для того, щоб атакувати Україну за даними глави ГУР Кирила Буданова. Крім того, що сили ППО збивають дрони окупантів, українська армія ліквідує і тих, хто навчає ними користуватися.

Теги:
#США #Зброя #Дронь #ЗСУ