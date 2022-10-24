Російські дрони знищуватиме VAMPIRE: що відомо про систему ППО, яку передадуть Україні (фото, відео)

Особливості комплектації не розголошуються

Поки Збройні сили України вдосконалюють навички збивання дронів, українським військовим не завадили б спеціалізовані системи ППО. Такі в Україну мають поставити із США — вони були заявлені у пакеті допомоги, який оголосили у День Незалежності. Транш військової допомоги був заявлений на майже 3 млрд. доларів США.

Серед зброї та іншої техніки у списку була "Беспілотна повітряна система протидії VAMPIRE". Це нова розробка, але вона може більше, ніж збивати дронів. Якщо дуже утрувати, Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) — система, яка невеликою ракетою 70 мм збиває безпілотник. Встановити її можна на будь-який пікап.

Як повідомляє сайт виробника, окрім пікапа VAMPIRE можна встановити на авто з вантажною платформою за дві години зусиллями двох людей. Він має незалежну стабілізовану прицільну систему, антидрон може бути оснащений APKWS або іншими боєприпасами з лазерним наведенням. Пускове встановлення на 4 ракети. У VAMPIRE автономне джерело живлення та централізована система управління.

Управління VAMPIRE

Монтаж конструкції не викликає складнощів

Також виробник може додавати до VAMPIRE різні датчики, залежно від кінцевих цілей. І це цікаво, оскільки конфігурація зброї, яку поставлять Україні, не розголошується. Зазначається також, що його можна застосовувати за наземними цілями. Якщо використовується AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), то це лазерне наведення ракет. Перехоплювати безпілотники дозволяє безконтактний підривник. Якщо є система лазерного наведення — прицілюватися перед запуском не потрібно, воно активується саме.

Додамо, що окрім безпілотників, VAMPIRE може збивати повільні гелікоптери. Якщо ракети з APKWS пускати з повітря, наприклад з вертольота, то дальність наведення — понад півтора кілометра, при пуску з землі радіус менший. Кожен снаряд APKWS II коштує приблизно 27 500 доларів США, включаючи ракетний двигун, боєголовку та комплект наведення.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в росії залишилося ракет та дронів для того, щоб атакувати Україну за даними глави ГУР Кирила Буданова. Крім того, що сили ППО збивають дрони окупантів, українська армія ліквідує і тих, хто навчає ними користуватися.