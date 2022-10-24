Терор продовжиться: Буданов розповів, скільки ще у росії дронів і ракет

Ракети в росії починають закінчуватися, а дрони — ні

Поки росія влаштовує "показові виступи" для ООН через ймовірну перевірку збитих іранських дронів в Україні, Сили оборони продовжують збивати все вороже, що залітає в повітряний простір країни. Атакувати "Шахедами" росія зможе ще довго, але з ракетами — у ворога починаються складнощі.

Про це розповів голова української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді". Він зазначив, що запаси ракет у Росії майже повністю вичерпані. Назвав і цифри: за "Іскандерами" — найсильніше просідання, залишилося близько 13%, ракети двох типів "Калібрів" — 43%, Х-101 і Х-555 — близько 45%.

Він зазначає, що 30% називають недоторканним запасом і "просідати" нижче за цей показник небезпечно для росії. Саме через брак ракет вороги перейшли на дрони. Іранські Mohajer-6 та Shahed-136 росія закупила неофіційно. Саме "Шахеди" завдали Україні відчутних неприємностей.

Оцінити скільки залишилося дронів — проблематично. На 22 жовтня вони вже застосували близько 330 "Шахедів", збити вдалося понад двісті. Близько 30% безпілотників сягають своїх цілей. Буданов зазначає, що одна партія безпілотників — близько 300 одиниць, і в Україну вже посилають дронів з другої партії. Глава ГУР повідомив, що замовлено близько 1700 штук різних типів, але частину з них ще потрібно зробити.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні застосовується триступенева система оборони від дронів. Вона може використовувати дані від Ізраїлю при наведенні на безпілотники. У ЗСУ також зазначають, що успішно "посаджених" дронів стає дедалі більше.