Без форсування Дніпра: як звільнятимуть лівобережну Херсонщину

На варіант, який передбачає безліч втрат серед особового складу, у Генштабі не погодяться

Блискавична втеча російських окупантів з Херсона на лівий берег Дніпра стала важливим моментом у повномасштабній війні з росією. Зараз у планах наших військових — стабілізація ситуація на правобережжі, а згодом і просування вглиб фронту. Мешканці другої половини Херсонської області також з нетерпінням чекають на прихід захисників, але серйозною природною перепоною для ЗСУ може стати Дніпро.

Про те, як наші воїни можуть спробувати деокупувати лівобережжя, розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Він наголосив, що армійське командування, звичайно ж, триматиме всі плани в таємниці, щоб про них не дізнався ворог. Однак про деякі моменти можна говорити вже сьогодні.

Насамперед, наголошує Селезньов, на форсування Дніпра від українських військових чекати не варто. Це дуже складна військова операція, яка передбачає серйозні втрати у особовому складі. Збереження наших захисників — насамперед.

"Якщо проводити історичні аналогії і згадати штурм радянськими військами Києва в 1943 році, то йшлося про втрату кількох сотень тисяч особового складу, — зазначає експерт. — Звичайно, зараз змінилися можливості, технології і таке інше. Але навіть якщо мова піде про тисячі українських втрат, на такий варіант розвитку ситуації Генеральний штаб ЗСУ не піде".

Більше прогнозів від експерта читайте за посиланням: Справжні втрати росіян під Херсоном, нові плани ЗСУ та кінець війни: інтерв’ю з Владиславом Селезньовим

Тому для звільнення лівобережної Херсонщини та подальшого просування вздовж лінії фронту ЗСУ, звісно ж, оберуть інший шлях. За словами Владислава Селезньова, зараз Україна має один цікавий козир, який уже й без того був озвучений публічно. Йдеться про готовність Заходу надати українським захисникам 40 броньованих катерів. Цілком ймовірно, що серед іншого такий флот можна буде використовувати і при контрнаступі на лівий берег.

Загалом вони дуже універсальні, каже полковник. Вони будуть незамінні як на півночі країни — у разі повторної спроби ворога з території Білорусі. Також їх можуть направити в акваторію Південного Бугу, щоб допомогти звільнити Кінбурнську косу.

"Можуть використовуватися ці плавзасоби на річці Дніпро. Наприклад, дещо південніше Запоріжжя і так далі, — туманно натякає Селезньов, відразу додаючи: — Але напевне про це вам ніхто не скаже, навіть якби й знав".

У будь-якому випадку операція зі звільнення лівобережної Херсонщини потребує довгострокового планування, яке, ймовірно, вже було проведено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ вже потихеньку "передають привіти" окупантам на протилежному березі Дніпра. Так, у свіжому зведенні Генштаб похвалився точним ударом по розташуванню окупантів. Загиблих солдатів росіянам довелося вивозити вантажівками.

Також ми розповідали, що колаборанти раптово передумали переносити "столицю" Херсонщини до Генічеська. Пояснення своїх дій вони знайшли дуже дивне.