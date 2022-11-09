Втеча на лівий берег не допоможе: з якими проблемами зіткнуться окупанти після втрати Херсона

Проблеми з логістикою на лівому березі для росіян нікуди не подінуться

Те, що росіяни не зможуть утримати правий берег Дніпра на Херсонщині, було зрозуміло ще в липні цього року, проте навіть відступ на лівий берег їм не допоможе.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит"), ще влітку було зрозуміло, що система забезпечення військами окупантів на правому березі була не ефективною, що натякало на те, що надовго угруповання російських військ там затриматися не зможе.

Водночас він зазначає, що попри відсутність настільки серйозних проблем із логістикою на лівому березі, там у росіян виникають нові проблеми.

Зокрема, Коваленко зазначив, що після звільнення правого берега лише ствольна артилерія ЗСУ зможе створити буфер по лінії від Скадовська на Нижні Сірогози-Михайлівку-Токмак.

"А якщо розмістити в Херсоні дуже цікаві зразки озброєнь, то тут уже й Кримський берег буде в зоні досяжності. Ну, як Кримський берег… практично 90% півострова перебуватиме в зоні поразки одного дуже цікавого озброєння", — повідомив він.

Що стосується кількості, то після втечі з правого берега на лівому може опинитися до 40 батальйонно-тактичних груп, але через пошкодження мосту через Керченську протоку ефективно забезпечувати їх не вдасться.

За словами Коваленка, це неминуче призведе до нестачі матеріально-технічного забезпечення, проблем з управлінням та регулярним обстрілом з боку ЗСУ, що закінчиться великими втратами у росіян.

"Так, власне, лівобережжя для окупантів бастіон, або черговий плацдарм, який поставив їх у суїцидально-патову ситуацію, в якій вони терпітимуть, терпітимуть, терпітимуть… до наступного "непростого рішення", "жесту доброї волі", "передислокації", ну або якось так. Відповідь очевидна. Усьому свій час", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу та командувач військами в зоні "спецоперації" сергій суровікін заявили, що з метою збереження життів своїх військових та боєздатності підрозділів було прийнято рішення вивести війська з правого берега Дніпра. Однак в Офісі президента закликали українців поки що особливо не радіти, оскільки поки що немає свідчення того, що росіяни справді готуються відступати.