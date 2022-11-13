Передумали? Окупанти дали задню у виборі "нової столиці" на Херсонщині

Скільки ще часу окупанти планують називати Херсон "своїм", невідомо

Очевидно через масову критику від співвітчизників росіяни вирішили відмовитися від скандальної ідеї перенести "столицю" Херсонської області в тимчасово окупований Генічеськ. Початково наголошувалося, що на подібний крок гауляйтери пішли після втечі загарбників з Херсона та повернення міста під синьо-жовтий прапор.

Про недійсність "заміни" Херсона на Генічеськ повідомляє російське агентство "ТАСС", передає "Телеграф". Окупанти все же вважають Херсон "російським містом", хоча всі представники окупаційної "влади" і переїхали до іншого населеного пункту.

Зазначається, що спочатку інформацію щодо Геніческа поширив Олександр Фомін, який раніше працював на росіян у створеній ними "військовій адміністрації". Нині ж колаборанти заявляють, ніби він уже з ними не співпрацює, а тому не мав повноважень говорити від їхнього імені.

"Жодних офіційних рішень про перенесення столиці Херсонської області не приймалося, — заявили в коментарі росЗМІ представники гауляйтерів Херсонщини. — Генічеськ став містом, де тимчасово знаходиться низка відомств і структур органів влади регіону".

Генічеськ на карті

Цілком імовірно, назад росіяни пішли після хвилі критики, яка прокотилася після появи першої інформації про "перенесення столиці". Реакція ватної аудиторії досить зрозуміла, адже після подібних кроків на Харківщині — заміни Куп’янська на Вовчанськ — невдовзі вся оборона росіян у регіоні "розсипалася".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим для путінського режиму в найближчому майбутньому може обернутися ганебна здача Херсона.