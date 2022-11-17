Война — день 267: оккупанты готовятся к тяжелой зиме, но продолжают обстрелы

Оперативно о главном 17 ноября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 267 дней. На фоне продления военного положения в Украине, российские войска концентрируются на Донецком направлении, продолжая обстрелы практически на всей линии фронта. При этом и оккупанты и ВСУ готовятся к наступлению зимы, которая по оценкам экспертов затруднит продвижение для обеих сторон, однако из-за больших проблем со снабжением россиянам в эту пору придется сложнее.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 Польша не станет задействовать 4 статью НАТО о консультациях.

"Развитие событий привело к тому, что мы смогли сделать вывод, что это не было умышленное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не задействовали статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", – пояснил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

С данными за 14 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 264: бои идут на всех направлениях, а Зеленский приехал в Херсон".

Напомним, о событиях 15 ноября читайте в сводке: "Война — день 265: ВСУ продолжают давить на оккупантов, а россии "светят" выплаты репараций".

О том, что происходило 16 ноября можно узнать в трансляции: "Война — день 266: ракетный террор рф добрался до Польши, чем ответят Варшава и НАТО?".