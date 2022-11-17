Війна — день 267: окупанти готуються до важкої зими, але продовжують обстріли

Оперативно про головне 17 листопада

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 267 днів. На тлі продовження воєнного стану в Україні російські війська концентруються на Донецькому напрямку, продовжуючи обстріли практично на всій лінії фронту. При цьому і окупанти і ЗСУ готуються до настання зими, яка за оцінками експертів ускладнить просування для обох сторін, проте через великі проблеми з забезпеченням росіянам в цю пору доведеться складніше.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Польща не буде пускати в дію 4 статтю НАТО про консультації.

"Розвиток подій призвів до того, що ми змогли зробити висновок, що це не був навмисний напад на польську територію, і тому ми не задіяли статтю 4. Такий підхід був добре сприйнятий нашими союзниками", – пояснив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

З даними за 14 листопада можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 264: бої йдуть на всіх напрямках, а Зеленський приїхав до Херсона".

Нагадаємо, про події 15 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 265: ЗСУ продовжують тиснути на окупантів, а росії "світять" виплати репарацій".

Про те, що відбувалося 16 листопада, можна дізнатися у трансляції: "Війна — день 266: ракетний терор Росії дістався Польщі, чим дадуть відповідь Варшава і НАТО?"