Наші не такі: дитина з Херсона розповіла, як її розчарували російські військові (відео)

Навіть найменші українці розуміють різницю між захисниками та окупантами

Російські загарбники під час окупації Херсона хоч і намагалися викликати симпатію маленьких місцевих жителів, проте не соромилися при них розпивати спиртні напої посеред вулиці та п’яними пропонувати цигарки.

Про це кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову розповів 11-річний херсонець Володимир Костенко.

Він пояснив, що після окупації сам він займався дистанційно за українською програмою, тоді як деякі його друзі пішли до "русифікованої" школи, де їх намагалися підкупити.

"Давали гроші, цукерки, воду солодку. Годували там, давали булки, — але вони їм [друзям] не подобалися, раніше було смачніше", — розповів хлопчик.

Він також додав, що лише раз спілкувався з військовими росії, після чого остаточно в них розчарувався.

"Одного разу ми з друзями по приколу з ними віталися, а потім я побачив, як вони внизу були п’яні, давали цигарки, спиртні напої пили просто на вулиці біля магазину. Наші так не поводяться", — поділився Володимир.

Після деокупації хлопчик із друзями хвалиться нашивками зі Степаном Бандерою та прапором України, розписаним патріотичними гаслами та адресами для російського військового корабля.

11-річний херсонець хвалиться шевроном "Батько наш Бандера"

Війна швидко зробила патріотами навіть найменших українців

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж, як зараз у Херсоні зневажають портрети президента рф владимира путіна і прапори росії.