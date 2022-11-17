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Наши не такие: ребенок из Херсона рассказал, как его разочаровали российские военные (видео)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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11-летний мальчик из Херсона рассказал, как вели себя российские военные Новость обновлена 17 ноября 2022, 11:15
11-летний мальчик из Херсона рассказал, как вели себя российские военные. Фото telegraf.com.ua

Даже самые маленькие украинцы понимают разницу между защитниками и оккупантами

Российские захватчики во время оккупации Херсона хотя и пытались вызвать симпатию маленьких местных жителей, однако не стеснялись при них распивать спиртные напитки посреди улицы и пьяными предлагать сигареты.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову рассказал 11-летний херсонец Владимир Костенко.

Он объяснил, что после оккупации сам он занимался дистанционно по украинской программе, в то время как некоторые его друзья пошли в "русифицированную" школу, где их пытались подкупить.

"Давали деньги, конфеты, воду сладкую. Кормили там, давали булки, — но они им [друзьям] не нравились, раньше было вкуснее", — рассказал мальчик.

Он также добавил, что всего раз общался с военными россии, после чего окончательно в них разочаровался.

"Один раз мы с друзьями по приколу с ними здоровались, а потом я увидел, как они внизу были пьяные, давали сигареты, спиртные напитки пили просто на улице у магазина. Наши так себя не ведут", — поделился Владимир.

После деоккупации мальчик с друзьями хвастается нашивками со Степаном Бандерой и флагом Украины, расписанным патриотическими лозунгами и адресами для русского военного корабля.

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Мальчик из Херсона рассказал, как плохо вели себя военные россии во время оккупации
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Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как сейчас в Херсоне попирают портреты президента рф владимира путина и флаги россии.

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