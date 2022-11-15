Війна — день 265: ЗСУ продовжують тиснути на окупантів, а росії "світять" виплати репарацій

Оперативно про головне 15 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 265 днів. Генасамблея ООН ухвалила важливу для України резолюцію про "репарацію" з боку рф. До звільненого Херсона поступово повертається життя і починають налагоджуватися комунікації. Тим часом Збройні сили України успішно форсували Дніпро на півдні країни та вже деокупували місто Олешки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 "Укренерго" планує на вівторок, 15 листопада, застосовувати погодинні відключення електроенергії в Києві та ще 8 областях протягом майже всієї доби: з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключення не плануються

Нагадаємо, про події 12 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 262: ЗСУ вже зайшли до Херсона, але бої на правому березі Дніпра продовжуються" .

Інформація за 13 листопада доступна у матеріалі:"Війна — день 263: ЗСУ продовжують зачистку правого берега Дніпра і готуються до нового наступу" .

З даними за 14 листопада можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 264: бої йдуть на всіх напрямках, а Зеленський приїхав до Херсона".