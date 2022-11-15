У Мелітополі підірвали чергового зрадника України (фото з місця)

Від отриманих травм зрадник поки що не загинув, але госпіталізований із серйозними пораненнями

У Мелітополі, де днями з головного флагштока міста зник російський триколор, продовжують ліквідувати зрадників Батьківщини. У вівторок, 15 листопада, за допомогою вибухового пристрою, закладеного поряд з будинком, було завершено політичну кар’єру колаборанта Дмитра Трухіна, відомого посібника окупаційної "влади". На жаль, чоловікові вдалося вижити, але отримані ним поранення дуже серйозні.

Більше деталей про замах на життя зрадника розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє "Телеграф". За словами чиновника, Трухіна підірвали поряд із під’їздом, де знаходиться його квартира. Інцидент стався неподалік 24 училища, в якому знаходиться одне із розташувань російських окупантів. До речі, вибухова хвиля була настільки сильною, що вікна в будинку повилітали навіть на четвертому поверсі.

За наявними даними, Трухін заробив закриту черепно-мозкову травму, різні уламкові поранення та серйозну мінно-вибухову травму. Федоров каже, що його стан називають "надважким". Зараз колаборантом займаються медики, але цілком імовірно, що вижити йому не вдасться.

Дмитро Трухін

Що відомо про зрадника? Раніше він був депутатом Мелітопольської міськради, лише тричі вибирався місцевими жителями на цю посаду. За свою політичну кар’єру побував серед членів Комуністичної партії, а також ОПЗЖ. До приходу до влади команди Федорова Трухін очолював КП "Комунальна власність". Йому вдалося частково розпродати комунальне майно, за що його з ганьбою було звільнено.

У будинку підвищувало шибки до 4 поверху

Місце вибуху Трухіна

"З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році став близьким поплічником гауляйтерів та окупантів, — пише мер Мелітополя. — Повернувся до КП "Комунальна власність і курував незаконний розподіл землі та майна. Допомагав у збиранні грошей для фінансування псевдореферендуму".

Вибухова хвиля була дуже потужною

Місце вибуху на карті

Втім, це не єдині добрі новини з Мелітополя. Також стало відомо про перестрілку, яку у місті влаштували між собою російські "мобики". Солдати відпочивали у кафе, а потім почалася серйозна сварка.