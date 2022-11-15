Довоювалися: мобілізовані росіяни влаштували стрілянину в кафе Мелітополя

В результаті інциденту одна людина була поранена

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, котрий з початку повномасштабного вторгнення живе під "канонами" агресора, більше десяти мобілізованих влаштували стрілянину в кафе. Загалом участь у суперечці приймали 12 російських призовників.

Як у вівторок, 15 листопада, повідомляють проросійські телеграм-канали, надзвичайна подія трапилася у кафе під назвою "Джокер", де відпочивали військовослужбовці. Чоловіки спілкували та вживали багато спиртних напоїв, після чого між ними виникла словесна перепалка, котра вже за кілька хвилин переросла у вогнепальну сутичку. Один з присутніх мобілізованих почав стріляти прямо всередині закладу, в результаті чого одна людина отримала поранення. Куля влучила йому у плече.

На місце події було викликано "швидку" та представників військової поліції, котрі затримала загалом 12 осіб: 7 рядових, двох молодших сержантів, єфрейтора, капітана та лейтенанта. Усі були доставлені до кімнати для тимчасово затриманих для подальшого з'ясування всіх обставин інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як перший мобілізований росіянин, який самостійно здався в полон Збройним українським силам, детально розповів усю правду про так звану "другу армію світу"