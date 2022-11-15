Довоевались: мобилизованные россияне устроили перестрелку в кафе Мелитополя

В результате инцидента один человек был ранен

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе, который с начала полномасштабного вторжения живет под "канонами" агрессора, более десяти мобилизованных устроили стрельбу в кафе. В общей сложности участие в споре принимали 12 российских призывников.

Как во вторник, 15 ноября, сообщают пророссийские телеграмм-каналы, чрезвычайное событие произошло в кафе под названием "Джокер", где отдыхали военнослужащие. Мужчины общались и употребляли много спиртных напитков, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая уже через несколько минут переросла в огнестрельную схватку. Один из присутствующих мобилизованных начал стрелять прямо внутри заведения, в результате чего один человек получил ранения. Пуля попала ему в плечо.

На место происшествия были вызваны "скорая" и представители военной полиции, которые задержали всего 12 человек: 7 рядовых, двух младших сержантов, ефрейтора, капитана и лейтенанта. Все были доставлены в комнату для временно задержанных для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее "Телеграф" сообщал, как первый мобилизованный россиянин, самостоятельно сдавшийся в плен Вооруженным украинским силам, подробно рассказал всю правду о так называемой "второй армии мира"