Цитаты путина и "обнал" с доплатой: чем живет Мелитополь через три недели после псевдореферендума
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Изменений к лучшему в городе особо не наблюдается
Уже три недели прошло с проведения в Мелитополе Запорожской области "референдума" о "присоединении" к россии, — с тех пор "русского мира" в городе стало еще больше, а условия жизни нельзя сказать, чтобы улучшились.
"Телеграф" подготовил фоторепортаж с оккупированной черешневой столицы Украины.
Как известно, Мелитополь сейчас стал "областным центром" временно оккупированных районов Запорожской области, и по нему в целом можно оценивать качество жизни в захваченной части региона.
Военной техникой и пророссийскими плакатами на улицах уже давно никого не удивить:
Развешены и борды с кровавым диктатором владимиром путиным, а также плакаты с местными предателями, которые рассказывают, как якобы хорошо жить в оккупации:
Тем временем цены в супермаркете "Мера" (до оккупации это было "АТБ") полностью перевели на рубли, однако на кассах все еще принимают гривны по курсу 1 к 1,25.
По-прежнему в городе проблемы с обналичиванием денег и предприимчивые предприниматели предлагают помочь достать наличные с переводом через ПриватБанк. Однако в объявлении почему-то указано, что не клиент должен будет заплатить комиссию, а наоборот получит 3% доплаты, — возможно так выходит из-за разницы в курсах и на самом деле клиент заплатит более ценной гривной, а получит рубли.
Также жизнь при "русском мире" так хороша, что люди делают домашний хлеб и зефир, и развешивают объявления об их продаже, — в сложные времена все крутятся как могут.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж из Лимана после оккупации.