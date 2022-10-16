Цитаты путина и "обнал" с доплатой: чем живет Мелитополь через три недели после псевдореферендума

Изменений к лучшему в городе особо не наблюдается

Уже три недели прошло с проведения в Мелитополе Запорожской области "референдума" о "присоединении" к россии, — с тех пор "русского мира" в городе стало еще больше, а условия жизни нельзя сказать, чтобы улучшились.

"Телеграф" подготовил фоторепортаж с оккупированной черешневой столицы Украины.

Как известно, Мелитополь сейчас стал "областным центром" временно оккупированных районов Запорожской области, и по нему в целом можно оценивать качество жизни в захваченной части региона.

Военной техникой и пророссийскими плакатами на улицах уже давно никого не удивить:

Гостиница "Мелитополь" сейчас выглядит так

Один из бордов "устал"

Развешены и борды с кровавым диктатором владимиром путиным, а также плакаты с местными предателями, которые рассказывают, как якобы хорошо жить в оккупации:

Куда же без "цитат великих диктаторов"

Некая экономистка Евгения поддерживает россию в Мелитополе

Поддерживает рф и водитель Леонид. Фамилии их предусмотрительно оставили в тайне

И еще одна цитата путина

Тем временем цены в супермаркете "Мера" (до оккупации это было "АТБ") полностью перевели на рубли, однако на кассах все еще принимают гривны по курсу 1 к 1,25.

Цены в супермаркете "Мера" перевели на рубли

По-прежнему в городе проблемы с обналичиванием денег и предприимчивые предприниматели предлагают помочь достать наличные с переводом через ПриватБанк. Однако в объявлении почему-то указано, что не клиент должен будет заплатить комиссию, а наоборот получит 3% доплаты, — возможно так выходит из-за разницы в курсах и на самом деле клиент заплатит более ценной гривной, а получит рубли.

Также жизнь при "русском мире" так хороша, что люди делают домашний хлеб и зефир, и развешивают объявления об их продаже, — в сложные времена все крутятся как могут.

Объявления про обнал и продукты в оккупированном Мелитополе

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж из Лимана после оккупации.