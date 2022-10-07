Мертвые россияне и руины: как выглядит Лиман после оккупации (фото)

Освобожденный Лиман понемногу возвращается к жизни.

Вооруженные силы Украины 1 октября освободили город Лиман в Донецкой области от российских войск. Разбитая колонна россиян бежала из окруженного украинскими военными Лимана. Часть захватчиков была уничтожена, часть – попала в плен.

Следует также отметить, что Лиман стал первым населенным пунктом, который украинская армия освободила после проведения псевдореферендумов.

Город находился в оккупации с начала мая. До войны здесь проживало около 20 тыс. жителей.

В Лимане побывал корреспондент "Телеграфа" и увидел, как выглядит город после его освобождения от российских захватчиков.

Почти все большие здания разрушены. Дома стоят черные и посеченные снарядами. На дорогах сожжённая техника и разбитые машины.

Руины здания в Лимане

В Лимане повреждены электроопоры

Большинство зданий разрушено

Храм тоже в руинах

Многоэтажки стоят черные от пожаров

Так выглядят улицы города после российских захватчиков

Улицы Лимана заполнены разбитой техникой оккупантов, а на обочинах все еще лежат погибшие русские солдаты.

На улицах сожжённая российская техника

Оккупанты бежали на гражданских авто

Российские солдаты так убегали, что потеряли свои пайки и другие вещи

Вот во что превратилась колонна российской армии

А это так выглядит "русский мир"

Улицы почти безлюдны, Лиман напоминает город-призрак. Сейчас здесь проживают в основном пенсионеры. Люди все время прятались в подвалах. После освобождения в Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. Людям раздают гуманитарную помощь.

В городе уже подняли украинский флаг

Люди приходят за гуманитарной помощью

Жителям раздают хлеб

Следует также отметить, что в Лимане обнаружили десятки свежих могил. На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные. На месте работают эксперты, производят эксгумацию тел.

В Лимане обнаружили свежие могилы

На некоторых могилах установлены только таблички

На кладбище работают эксперты

Фото: Ян Доброносов

Напомним, что согласно свежим картам боевых действий, украинские военнослужащие продолжили контрнаступление на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Также есть успехи у наших защитников вдоль проходящей на Луганщине трассы Кременная-Сватово.