Мертвые россияне и руины: как выглядит Лиман после оккупации (фото)
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Освобожденный Лиман понемногу возвращается к жизни.
Вооруженные силы Украины 1 октября освободили город Лиман в Донецкой области от российских войск. Разбитая колонна россиян бежала из окруженного украинскими военными Лимана. Часть захватчиков была уничтожена, часть – попала в плен.
Следует также отметить, что Лиман стал первым населенным пунктом, который украинская армия освободила после проведения псевдореферендумов.
Город находился в оккупации с начала мая. До войны здесь проживало около 20 тыс. жителей.
В Лимане побывал корреспондент "Телеграфа" и увидел, как выглядит город после его освобождения от российских захватчиков.
Почти все большие здания разрушены. Дома стоят черные и посеченные снарядами. На дорогах сожжённая техника и разбитые машины.
Улицы Лимана заполнены разбитой техникой оккупантов, а на обочинах все еще лежат погибшие русские солдаты.
Улицы почти безлюдны, Лиман напоминает город-призрак. Сейчас здесь проживают в основном пенсионеры. Люди все время прятались в подвалах. После освобождения в Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. Людям раздают гуманитарную помощь.
Следует также отметить, что в Лимане обнаружили десятки свежих могил. На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные. На месте работают эксперты, производят эксгумацию тел.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, что согласно свежим картам боевых действий, украинские военнослужащие продолжили контрнаступление на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Также есть успехи у наших защитников вдоль проходящей на Луганщине трассы Кременная-Сватово.