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Мертвые россияне и руины: как выглядит Лиман после оккупации (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Лиман почти полностью разрушен Новость обновлена 07 октября 2022, 20:43
Лиман почти полностью разрушен

Освобожденный Лиман понемногу возвращается к жизни.

Вооруженные силы Украины 1 октября освободили город Лиман в Донецкой области от российских войск. Разбитая колонна россиян бежала из окруженного украинскими военными Лимана. Часть захватчиков была уничтожена, часть – попала в плен.

Следует также отметить, что Лиман стал первым населенным пунктом, который украинская армия освободила после проведения псевдореферендумов.

Город находился в оккупации с начала мая. До войны здесь проживало около 20 тыс. жителей.

В Лимане побывал корреспондент "Телеграфа" и увидел, как выглядит город после его освобождения от российских захватчиков.

Почти все большие здания разрушены. Дома стоят черные и посеченные снарядами. На дорогах сожжённая техника и разбитые машины.

Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Руины здания в Лимане
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
В Лимане повреждены электроопоры
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Большинство зданий разрушено
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Храм тоже в руинах
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Многоэтажки стоят черные от пожаров
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Так выглядят улицы города после российских захватчиков

Улицы Лимана заполнены разбитой техникой оккупантов, а на обочинах все еще лежат погибшие русские солдаты.

Лиман – уничтоженная колонна россиян
На улицах сожжённая российская техника
Лиман – уничтоженная колонна россиян
Оккупанты бежали на гражданских авто
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Российские солдаты так убегали, что потеряли свои пайки и другие вещи
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Вот во что превратилась колонна российской армии
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
А это так выглядит "русский мир"
Лиман – как выглядит город после российских захватчиков
Лиман – пайки россиян

Улицы почти безлюдны, Лиман напоминает город-призрак. Сейчас здесь проживают в основном пенсионеры. Люди все время прятались в подвалах. После освобождения в Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. Людям раздают гуманитарную помощь.

Лиман – жителям раздают хлеб
В городе уже подняли украинский флаг
Лиман – жителям раздают хлеб
Люди приходят за гуманитарной помощью
Лиман – жителям раздают хлеб
Жителям раздают хлеб

Следует также отметить, что в Лимане обнаружили десятки свежих могил. На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные. На месте работают эксперты, производят эксгумацию тел.

Лиман — массовое захоронение гражданских
В Лимане обнаружили свежие могилы
Лиман — массовое захоронение гражданских
На некоторых могилах установлены только таблички
Лиман — массовое захоронение гражданских
На кладбище работают эксперты

Фото: Ян Доброносов

Напомним, что согласно свежим картам боевых действий, украинские военнослужащие продолжили контрнаступление на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Также есть успехи у наших защитников вдоль проходящей на Луганщине трассы Кременная-Сватово.

Теги:
#Донецкая область #Лиман #ВСУ