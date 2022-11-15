Захід може піти на поступки в обмін на продовження "зернової угоди": що отримає росія

Транспортування аміаку може принести росії 2,4 млрд доларів

Під час саміту G20 Володимир Зеленський наголосив на важливості "зернової угоди" і висловив думку, що її потрібно не просто не скасовувати, а навпаки розширювати. У той же час, за словами ЗМІ, Захід міг запропонувати росії постачати аміак через Україну в обмін на продовження "зернової угоди".

Як пише видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, зараз продовження угоди знаходиться на стадії переговорів в ООН, і вони включали двосторонні зустрічі в кулуарах G20 на Балі. Там генсек ООН Антоніу Гутерріш нібито провів переговори із главою російського МЗС сергієм лавровим.

За даними видання, в обмін на продовження "зернової угоди" росії зможе використовувати трубопровід Тольятті-Одеса для поставок аміаку. Крім того, в новій угоді вказується, що росія також зможе використовувати маршрут, що проходить через Чорне море, яким перевозиться основна частина українського продовольства.

"Трубопровід, яким перед вторгненням транспортувалося близько 2,3 млн. тонн аміаку, може принести Москві додаткові 2,4 млрд. доларів експортної виручки в той час, коли західні санкції обмежують її можливості продавати власне зерно і добрива", — наголошується в статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прес-секретар путін зробив неоднозначну заяву з приводу "зернової угоди".

Також ми повідомляли про те, що росія вкотре звинуватила Україну в небажанні повернення до переговорного процесу.