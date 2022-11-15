Запад может пойти на уступки в обмен на продление "зерновой сделки": что получит россия

Транспортировка амиака может принести рф 2,4 млрд долларов

Во время саммита G20 Владимир Зеленский отметил важность "зерновой сделки" и выразил мнение, что её нужно не просто не отменять, а наоборот расширять. В это же время, по словам СМИ, Запад мог предложить россии поставлять аммиак через Украину в обмен на продление "зерновой сделки".

Как пишет издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, в настоящий момент продление сделки находится на стадии переговоров в ООН, и они включали в себя двусторонние встречи в кулуарах G20 на Бали. Там генсек ООН Антониу Гутерриш якобы провел переговоры с главой росийского МИД сергеем лавровым.

Согласно данным издания, в обмен на продление "зерновой сделки" рф сможет использовать трубопровод Тольятти-Одесса для поставок аммиака. Кроме того, в новом соглашении указывается, что рф также сможет использовать маршрут, проходящий через Черное море, по которому перевозится основная часть украинского продовольствия.

"Трубопровод, по которому перед вторжением транспортировалось около 2,3 млн тонн аммиака, может принести москве дополнительные 2,4 млрд долларов экспортной выручки в то время, когда западные санкции ограничивают ее возможности продавать собственное зерно и удобрения", — отмечается в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь путина сделал неоднозначное заявление по поводу "зерновой сделки".

Также мы сообщали о том, что россия в очередной раз обвинила Украину в нежелании возвращения к переговорному процессу.