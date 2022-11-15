Страта вагнерівця в Україні: Пригожин здивував версією про "причетність" США

Бізнесмен заявив про непричетність співробітників ПВК до вбивства

Власник приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин не виключає, що до жорстокого вбивства "вагенрівця" Нужина, відео якого потрапило в мережу, можуть бути причетні до американських спецслужб. З проханням перевірити цю версію він звернувся до генпрокурора росії.

Підприємець зазначає, що співробітники ПВК "Вагнер" не могли викрасти та привезти на лінію фронту Нужина. Однак, на його думку, це цілком могли здійснити американські спецслужби, які "викрадають людей по всьому світу". Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на інформацію пресслужби компанії пригожина "Конкорд".

Крім того, зазначається, що на відео зі стратою Євгена Нужина, яке потрапило до мережі, не чути лайки російською мовою, які є "характерними для подібних роликів". Пригожин зауважив, що і цегла, на яку поклали голову "вагнерівця" не такого кольору, як використовують у росії. Також він наголосив, що форма на фігурантах відео відповідає розробці американської компанії.

У заяві зазначено, що оперативний центр ПВК "Вагнер" зараз займається проведенням перевірки версії, згідно з якою "Євген Нужин був завербований ЦРУ і завчасно сів у в’язницю на 27 років, щоб проникнути у ПВК та створити умови для своєї страти".

Нагадаємо, що євген пригожин персонально набирав найманців для війни проти України у російських в’язницях.